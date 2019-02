Dix mois après sa reprise, Peugeot Japy à Valentigney en quête de nouveaux marchés

Valentigney, France

Près d'un an après la reprise de l'usine de Valentigney par le groupe Farinia, l'activité de Peugeot Japy est consolidée, contredisant les inquiétudes au moment de la reprise. Mais le nouvel opérateur va devoir trouver de nouveaux marchés pour remplacer ceux qui sont amenés à disparaître, notamment avec Général Motors.

Farinia a déjà investi 25 millions d'€ dans la modernisation d'une partie de 350 machines outils. D'autres investissements sont à venir dans ce site qui est l'héritier de plus d'un siècle d'industrie en Franche Comté, sous la houlette de la famille Peugeot.

L'activité es consolidée, notamment avec la forte croissance des pièces de boites de vitesses, commandées par le client PSA. Mais il va falloir préparer la fin de deux marchés importants : les crémaillères et des pièces pour Général Motors. Prévue de longue date, l'échéance devrait intervenir dans les deux ans.

"On devrait perdre une bonne partie des 200 intérimaires"

Pour l'usine de Valentigney, ça veut dire un chiffre d'affaires divisé par deux : de 80 à 40 millions d'€. Et un impact fort en terme d'emploi. "Il y a 500 personnes sur le site : 300 permanents et 200 intérimaires. On devrait perdre une grosse partie des intérimaires dans les deux ans. Et revenir vers les 300 salariés", explique Frédéric Guinot, le PDG du groupe Farinia.

Dès aujourd'hui, l'entreprise est en quête de nouveau marchés. "Cinq constructeurs ont été identifiés qui pourraient nous commander des pièces susceptibles d'être produites ici", explique Thierry Chevrier, le nouveau directeur général de l'usine de Valentigney qui a pris ses fonctions ce lundi. Un cabinet extérieur a été missionné pour accélérer ces nouveaux débouchés.

Thierry Chevrier, le nouveau directeur général de Peugeot Japy à Valentigney © Radio France - Christophe Beck

Le marché de pièces de boites de vitesse avec le groupe PSA, en pleine croissance, devrait permettre de compenser momentanément cette baisse d'activité. Fréderic Guinot compte aussi sur un ambitieux plan de formation pour traverser cette période délicate. "L'une des conditions suspensives au moment de la reprise de la société, c'était d'obtenir deux millions d'euros des pouvoirs publics sur deux ans pour former une grande partie du personnel. Nous espérons que ces promesses seront tenues".