Dol-de-Bretagne : un jeune ingénieur électrifie les vélos et ça cartonne

Son atelier est installé dans un quartier résidentiel de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). C'est là que depuis deux ans, Gaëtan Pottier électrifie les vélos. Cet ingénieur en mécanique électronique, âgé de 26 ans, a fait de sa passion pour la bicyclette son métier "après mes études, j'ai électrifié mon premier vélo et j'ai fait un grand tour de France en concevant un vélo solaire électrique avec lequel j'ai parcouru plus de 6000 kilomètres. J'avais mis un panneau solaire sur une remorque à l'arrière qui me produisait pratiquement toute mon électricité sur la journée. Suite à ça, j'ai décidé de me lancer dans mon activité actuelle".

Six vélos électrifiés par mois

Grâce à ses compétences, Gaëtan fabrique lui-même les batteries. Quasiment tous les vélos peuvent être électrifiés "en deux ans, j'en ai fait à peu près une centaine et je n'en ai refusé que trois. Il s'agissait d'un vélo cargo un peu biscornu où c'était très compliqué de poser un moteur, Ou alors un gros vélo de descente avec beaucoup de suspensions dans le cadre où on ne pouvait pas mettre la batterie". Le moteur électrique est installé soit au niveau du pédalier ou alors sur le moyeu de la roue arrière ou de la roue avant. En moyenne, le mécanicien ingénieux électrifie six vélos par mois. Les jeunes retraités constituent sa principale clientèle, dont une partie vivant sur la côte d'Emeraude, Cancale, Saint-Malo ou Dinard.

La batterie d'un vélo fabriquée par Gaëtan Pottier © Radio France - Loïck Guellec

Plus de poids

"C'est très, très lourd pour moi, ça me change, mais bon je vais m'y habituer". Monique, âgée de 82 ans, membre d'un club de cyclos de Chantepie, près de Rennes, est obligée d'électrifier son vélo pour continuer de pratiquer sa passion. Mais le poids la surprend un peu. "On rajoute entre six et sept kilos sur le vélo" explique Gaëtan "mais ça reste un peu plus léger qu'un vélo électrique acheté dans un commerce car on est sur un cadre de vélo classique. Dans les commerces, les vélos sont plus gros". Les avantages sont nombreux pour ces vélos électrifiés, une garantie de deux ans ou encore des pièces de rechange beaucoup plus faciles à trouver dans les magasins. Il faut compter en moyenne 1000 euros pour la transformation de son vélo classique ou VTT.

Le succès est tel que dans un an, Gaëtan aura sa boutique dans le centre ville de Dol-de-Bretagne.

