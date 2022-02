Dol-de-Bretagne : un job-dating pour recruter 200 saisonniers aux Domaines des Ormes

Dans son écrin de verdure de 200 hectares entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, le Domaine des Ormes recrute. Un job dating est organisé ce samedi pour embaucher 200 saisonniers. Il s'agit d'un premier entretien, qui remplace l'appel téléphonique, explique la DRH Maelle Corbel.

Moins impersonnel que des entretiens au téléphone

"Ce type d'entretiens, c'est forcément plus vivant, c'est une rencontre entre un candidat et un recruteur. On va ainsi donner leur chance à des gens que nous n'aurions peut-être pas retenus juste sur leur CV", explique-t-elle. "Cela permet aussi de rencontrer de nombreux candidats d'un coup", ajoute Maelle Corbel.

Sophie, une des chargées de RH du site confirme qu'elle et ses collègues cherchent avant tout du savoir-être et des personnalités. "Quelqu'un qui soit accueillant, qui soit souriant, qui soit dynamique et qui ait l'envie d'apprendre et de progresser", détaille-t-elle entre deux entretiens. "La maîtrise de l'anglais est un plus", ajoute-t-elle.

Le site du Domaine des Ormes inclut un très grand étang. © Radio France - Elie Abergel

Cette formule semble convenir à la plupart des candidats sur le site, à l'image de Frédéric, 48 ans, qui préfère ça à un entretien téléphonique. "C'est beaucoup plus convivial, et puis on peut mettre en avant la gestuelle, beaucoup de choses qui peuvent faire qu'un entretien devient positif. Au téléphone c'est beaucoup plus froid, on ne voit pas notre interlocuteur", explique cet habitant de Sens-de-Bretagne.

Entre 400 et 600 candidats sont attendus ce samedi pour participer à ce job-dating.