Dole : les salariés de NP Jura en grève illimitée

Les salariés de l'entreprise NP Jura basée à Dole et Foucherans se mettent en "grève illimitée". Après une première journée de mobilisation jeudi dernier, une seconde lundi, les manifestants ont décidé de se remobiliser ce mardi soir et ce jusqu'à la fermeture annuelle du site, vendredi.

Ils sont une centaine à faire grève pour des meilleures conditions de travail. L'entreprise de plasturgie compte 185 salariés. Si aucune mesure n'est prise par les dirigeants de NP Jura d'ici vendredi, date de fermeture annuelle, les grévistes envisagent de bloquer totalement l'usine au moment de sa réouverture, prévue fin août.

Une "mobilisation historique"

"Cette mobilisation est historique au sein de NP Jura, rapporte Pedro Da Rocha, délégué syndical CGT de l'entreprise. Des salariés qui ont trente ans d'exercice n'ont jamais connu de mobilisation". La chaleur du mois de juillet a été l'élément déclencheur de ce premier mouvement au sein de cette société créée il y a plus de 40 ans.

cet été on a atteint 43 degrés dans les ateliers

"Les gens vont au boulot avec la boule au ventre. La chaleur est de plus en plus forte dans les locaux, cet été on a atteint 43 degrés dans les ateliers", indique Pedro Da Rocha. La CGT pointe notamment des machines vétustes, des salaires insuffisants. Les salariés attendent une hausse de 8 % de leurs revenus, des pauses de temps de travail supplémentaire et une évaluation des risques.

Les salariés refusent une prime de 200 euros

De son côté, la direction assure qu'une prime de 200 euros bruts a été refusée à l'unanimité par les employés. "A mon grand étonnement, cela n'a pas été accepté. On me dit que ce n'est pas assez mais on ne peut pas s'engager sur une hausse de 8 %, ce sera suicidaire pour la société", explique un des dirigeants de NP Jura. La direction assure notamment que les machines de l'entreprise sont en bon état.