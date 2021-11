Domaine Agerria : les ex-actionnaires se disent victimes d'une "spoliation"

Ils se disent victimes d'une "spoliation". Les ex-actionnaires du domaine Agerria à Mauléon réagissent après la décision du tribunal de commerce de Pau la semaine dernière. Mardi 16 novembre, la justice a tranché et décidé d'attribuer la reprise du domaine hôtelier à la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Une offre à deux millions d'euros, contre celle d'Agerriako Lagünak qui offrait plus, mais la justice a jugé le projet était "trop ambitieux et mal ficelé".

"L'offre publique va spoiler 180 actionnaires"

"Les Souletins n'ont pas décidé de reprendre le domaine d'Agerria avec l'agglo, c'est l'agglo qui a décidé, fustige Sébastien Challa, membre de l'association regroupant d'anciens sociétaires privés de la Société d'économie mixte Aguerria (SEM). On est devant le fait accompli, les élus souletins n'ont même pas été consultés. On est sur une confrontation entre deux offres, et l'offre publique va spoiler 180 actionnaires, qui ne le sont plus d'ailleurs. Il y a des fournisseurs et entreprises en Soule qui ne seront pas payés, alors que l'offre privée que proposaient les Souletins prenait en compte toutes ces données."

Selon nos informations, l'un des actionnaires affirme avoir introduit une requête devant le tribunal de commerce pour "concurrence déloyale". Les élus souletins seront consultés ce mardi soir, ils se réunissent à Ordiarp et Aguerriako Lagünak appelle à un rassemblement au même moment.