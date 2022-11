Domidom : les salariées caennaises reçues à l'Assemblée Nationale

Les salariées de Domidom sont au Palais Bourbon ce jeudi. En grève depuis maintenant deux semaines à Caen, une dizaine d'entre elles vont assister aux débats du jour qui les concernent de près puisqu'il s'agit du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On compte une vingtaine de grévistes sur un effectif de 37 salariées dans cette filiale du groupe Orpéa. Elles demandent notamment des augmentations de salaires et une meilleure prise en charge de leurs indemnités kilométriques.

Des aides à domicile directement impactées par la crise du pouvoir d'achat

Ce sont des aides à domicile qui aident les personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes. Elles le font avec leur voiture personnelle dans un contexte -que tout le monde subit- d'envolée des prix des carburants. Elles estiment qu'elles sont les "oubliées de la crise" . Angelika Osman, porte-parole des salariées grévistes, explique que cela fait vingt ans qu'elles réclament des hausses de salaires qu'elle n'obtiennent pas : "Ca nous fait mal au coeur pour nos bénéficiaires qu'on a abandonnés mais là c'est plus possible...On a dit stop, on peut plus !" explique-t-elle.

Une volonté de nationaliser le combat

Les Domidoms sont invitées par Arthur Delaporte, le député Nupes-PS de la 2ème circonscription du Calvados qui a déjà interpellé le ministre de la santé et des solidarités à leur sujet la semaine dernière. Elles vont aussi rencontrer le député insoumis de Picardie François Ruffin. "On leur donne la possibilité de s'exprimer dans une salle de réunion, explique le député_, il faut aussi que les entreprises fassent des geste envers leurs salariés_ (...) Là en l'occurrence on parle d'un groupe (ndlr : Orpéa) qui a été mis en évidence l'année dernière pour ses pratiques de voyous et ses profits énormes qui ont été faits sur le dos des personnes âgées. Il y a des actionnaires qui continuent de toucher des dividendes mais pendant ce temps-là, les travailleuses du lien, elles trinquent".

Un constat que rejoint évidemment Angelika Osman qui compte aussi sur ce déplacement à l'Assemblée Nationale pour faire connaître la cause de Domidoms : "Notre objectif, c'est d'atteindre tous les décideurs, on parle avec le coeur. On appelle au secours au niveau du Président, des députés, des ministres. Il y a des filles qui partent de chez elle les quinze du mois, elles savent même pas comment elles vont faire pour mettre du gasoil aller travailler !"

Et d'aller un peu plus loin en espérant voir le mouvement prendre une ampleur nationale à l'occasion de ce passage au Palais Bourbon. Angelika Osman insiste : "Peut-être qu'aujourd'hui, on n'est qu'un petit groupe de quinze ou vingt personnes en grève depuis trois semaines, mais on espère que ça fasse un effet boule de neige. Que toutes les filles de la filière aide à domicile enlèvent leurs oeillères et se disent que les nanas de Caen, et bien elles ont raison...A un moment donné, faut se révolter !".

Un passage par la siège du groupe en région parisienne

Ce jeudi après-midi après l'Assemblée Nationale, les Domidoms se rendront au siège de la maison mère, la société Orpéa à Puteaux en région parisienne pour manifester. Jeudi dernier, elles avaient manifesté devant les locaux du Conseil Départemental du Calvados , donneur d'ordre de Domidom, à Caen.

Une caisse de soutien a également été lancée et un rassemblement est prévu samedi soir à la maison des syndicats à Caen. Une aide à domicile gagne autour de 1300 euros nets par mois, elle utilise sa voiture personnelle pour ses déplacements chez les bénéficiaire et les indemnités n'ont pas été augmentées depuis le début de la crise. Elle touche environ 30 centimes d'euros du kilomètre.