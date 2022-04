Haute-Vienne : "2021 année record" en volumes et en prix, selon Dominique Renaudie du Club de l'immobilier 87

C'est du jamais vu. 2021 restera comme une année record pour l'immobilier en Haute-Vienne. Les ventes, autant en volumes qu'en prix, n'ont jamais été aussi fortes dans le département. Invité de France Bleu Limousin ce lundi matin, Dominique Renaudie, Président du Club de l'immobilier 87 a confirmé qu'on avait dépassé l'an dernier les "10.000 ventes", avec une augmentation des prix de "plus de 8%" dans le département.

Le bien le plus recherché : la maison avec jardin

A quoi est due cette attractivité soudaine ? "C'est tout d'abord un confort de vie. Les gens ont recherché un immobilier de confort, un immobilier bien-être. Donc, on a voulu des logements plus grands, plus ouverts, avec des extérieurs de qualité" a-t-il expliqué. Avec ses prix plus abordables qu'ailleurs et une certaine facilité de déplacement, Limoges et la Haute-Vienne sont un bon compromis.

La maison avec jardin reste d'ailleurs le bien le plus recherché. "Ça a toujours été le cas. Sauf qu'on veut peut-être une maison un peu plus grande, avec une pièce de plus pour pouvoir télétravailler".

Beaucoup de personnes ont acheté une deuxième résidence principale

Qui vient acheter chez nous ? "La majorité ce sont des gens qui sont déjà, qui sont déjà ici, qui veulent un peu plus grand. Ils n'avaient pas de balcon, ils veulent le balcon, ils ont un petit jardin, ils veulent un jardin plus grand, ils veulent plus d'espace. Mais effectivement, il y a aussi un phénomène de personnes qui viennent de grandes villes. De Paris, de Bordeaux ou de villes auxquelles on ne s'attendait pas, comme Toulouse, de Lyon, Avignon et bien d'autres villes" a détaillé Dominique Renaudie.

Par ailleurs, "beaucoup de personnes ont acheté une résidence secondaire, mais ce n'est pas tout à fait une résidence secondaire, c'est une deuxième résidence principale" a-t-il par ailleurs expliqué. "On a par exemple pas mal de personnes qui résident dans les grandes villes où ils gardent un pied à terre et ils s'achètent une grande maison en zone rurale pour pouvoir y télétravailler et y vivre une grande partie de l'année, donc c'est plutôt une deuxième résidence principale" a-t-il conclu.