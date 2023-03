Dominique, une jeune retraitée rochelaise, bénévole d'un jour pour la collecte des restaurants du cœur

80 000 bénévoles mobilisés cette année pendant trois jours, l'équivalent de près de 142 millions de repas collectés au niveau national l'année dernière. La grande collecte 2023 est très attendue par l'association qui a vu progresser de 20% le nombre de bénéficiaires.

A La Rochelle et sa périphérie, des collectes sont organisées dans plus d'une 20aine de supermarchés. L'année dernière, 40 tonnes de denrées avaient été récupérées à l'échelle de l'agglomération. Des centaines de bénévoles sont mobilisés sur la Charente-Maritime, dont Dominique, une retraitée de 63 ans :

"C'est la première fois que je donne de mon temps à une association. Avec la collecte, je me suis dis, allez tiens, je vais participer, parce que je trouve que c'est beau, c'est solidaire. Les gens sont sympathiques ici, ils sont motivés et là pour aider les autres, çà me va comme état d'esprit. Et puis bon, en tant que jeune retraitée, çà me fait bouger, c'est bien. Il en faut de plus en plus de bénévoles, avec la misère qui augmente. On ne peut pas rester dans son coin sans rien faire, les laisser mourir de faim, à notre époque, c'est pas possible."

Bénévoles mobilisés au dépôt des restaurants du cœur de La Rochelle le jour de la grande collecte © Radio France - Gérald Paris

En France, 7000 supermarchés participent à la grande collecte nationale. France Bleu La Rochelle s'est rendu au Leclerc Boulevard Sautel à La Rochelle. Reportage :

