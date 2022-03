Transformer les portables en or : le projet de l'entreprise Sanou Koura à Donchery

D’ici la fin de l’année 2022, Sanou Koura doit voir le jour à Donchery. Cette entreprise compte récupérer les métaux des cartes électroniques de téléphones et d’ordinateurs portables, ainsi que des batteries lithium-cadmium et transformer nos smartphones en or et autres métaux.

L’enquête publique vient de s’achever le 17 mars. Le projet doit encore recevoir le feu vert du préfet d’ici le 17 juillet.

Un projet vertueux écologiquement

Sanou Koura ambitionne de racheter chaque année 20 400 tonnes de déchets électroniques pour en extraire 6 200 tonnes de métaux. Jusqu’à présent les cartes électroniques étaient envoyées à l’étranger, pour être traitées dans des fonderies de cuivre. Ou bien elles étaient purement et simplement enfouies.

En recyclant les métaux des déchets électroniques, Sanou Koura économise les ressources minières. Le procédé se veut plus vertueux puisqu’il émet deux fois et demi moins de CO2, consomme 75 fois moins d’eau et produit 400 fois moins de déchets ultimes que pour une même quantité de métaux obtenus par extraction minière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'autorité environnementale qui salue la qualité du dossier estime que les rejets dans l'atmosphère ne seront "pas susceptibles de dégrader significativement la qualité de l'air ni d'entraîner de risques".

Transformer les portables en or, comment ça marche ?

À Donchery, Sanou Koura s'installera dans un bâtiment de 12 000 mètres carrés sur un terrain de 6 hectares, occupé jusqu'en 2006 par Glaverbel qui y fabriquait des verres plats. Le procédé de purification des métaux prévoit de broyer les cartes électronique, de les chauffer, d’en dissoudre des composants à l’acide sulfurique, de les laisser pendant 20 jours dans un bain à électrolyse, c'est-à-dire un réservoir d'eau dans lequel circule un courant électrique.

Pour faire fonctionner le tout, Sanou Koura emploiera 80 personnes dont 41 opérateurs sur des machines, 7 chefs de postes, 3 ingénieurs et 7 intérimaires. L’usine comptera 3 cheminées de 19 mètres de haut et fonctionnera 260 jours par an.

Un projet vertueux économiquement

Sanou Koura produira essentiellement du cuivre : 5400 tonnes chaque année qui seront revendus notamment à Nexans. Sanou Koura sortira aussi des lingots de plomb et d’étain, des sels de cobalt et de nickel qui seront notamment réutilisés pour fabriquer de nouvelles batteries, des métaux précieux (or, argent, palladium, platine) et de l’oxyde de tantale.

Extrait de la demande d'autorisation environnementale de Sanou Koura - Sanou Koura

Pour 84 millions d’euros de déchets électroniques rachetés chaque année, Sanou Koura compte revendre les métaux qu’elle en extraira 132 millions d’euros. L’entreprise prévoit de dégager un résultat net de 23 millions d’euros par an. L’investissement pour ouvrir l’usine de Donchery s’élève à 50 millions d’euros dont la moitié est financée par des aides et avances de l’Etat. L'objectif est de démarrer l'activité fin 2022.