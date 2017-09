Donges : des habitants manifestent contre le tracé du contournement ferroviaire de la raffinerie Total

Pour dire une nouvelle fois leur opposition au tracé du contournement ferroviaire de la raffinerie Total, une vingtaine d'habitants de Donges ont distribué des tracts aux nombreux automobilistes qui rentraient chez eux après une journée de travail.

S'ils ne contestent pas la nécessité de détourner la voie ferrée qui passe actuellement en plein coeur de la raffinerie Total, les manifestants sont fermement opposés au tracé qui a été retenu. Les trains passeraient juste au nord du site industriel, plus près des habitations, sur près de trois kilomètres. Les habitants craignent des nuisances supplémentaires, notamment sonores, ainsi qu'une dépréciation de leurs biens. Un couple d'agriculteurs retraités serait exproprié et plusieurs entreprises devraient déménager. Ils réclament un autre tracé, situé plus dans la campagne, mais plus coûteux. Le montant du tracé retenu s'élève à 150 millions d'euros, dont un tiers financé par le groupe pétrolier.

Avis favorable des commissaires-enquêteurs

A l'issue de l'enquête publique réalisée cet été, les commissaires enquêteurs ont donné un avis favorable au tracé contesté par les manifestants. La balle est à présent dans le camp de l'Etat. La mise en service du contournement est programmée pour 2021. Actuellement, une soixantaine de trains traversent quotidiennement les installations de la raffinerie.