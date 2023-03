Donges : le dépôt pétrolier est toujours inaccessible

Le dépôt pétrolier de Donges est toujours inaccessible ce mercredi matin malgré l'intervention des forces de l'ordre dans la nuit de lundi à mardi. Les barricades sont toujours là et selon Marin Guillotin, délégué FO de la raffinerie de Donges : "Le dépôt n'est pas en état de recevoir actuellement des camions". Même si les manifestants ont levé le camp autour du quai d'appontement des navires, d'après la préfecture, le dépôt de carburant reste bloqué par des barricades.

ⓘ Publicité

La mise en garde des syndicats

Interrogé ce mercredi matin par France Bleu Loire Océan sur la suite du mouvement, Marin Guillotin, délégué FO de la raffinerie de Donges, explique : "Le mouvement va malheureusement devenir explosif, face à la colère montante, les syndicats, malgré leur avertissement au gouvernement et aux autorités, ne seront pas responsables d'actions incontrôlables qui pourraient rapidement commencer à apparaitre et créant une pagaille, des blessés et des pénuries".