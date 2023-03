Donges : un front syndical à la raffinerie appelle à la grève, du jamais vu depuis 2010

Les syndicats Force Ouvrière, la CGT et la CFDT appellent à une grève reconductible à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique, à partir de ce mardi.

"Aucune goutte de carburant ne rentre ni ne sort au moins sur les trois prochains jours", promet Fabien Privé Saint-Lanne, délégué CGT à la raffinerie de Donges. Pour la première fois depuis 2010, une intersyndicale englobant la CGT, la CFDT et FO s'est mise d'accord, ce lundi, afin de voter une grève reconductible de trois jours, à partir de ce mardi 5 heures, afin de tenter de faire plier le gouvernement et sa réforme des retraites, actuellement en débat au Sénat.

"Ce gouvernement prend les gens pour des cons"

L'intersyndicale durcit le mouvement. "La goutte d'eau pour la Cfdt c'est ce gouvernement qui reste sourd à la rue, colère Adrien Vaugrenard, le délégué du syndicat à la raffinerie. Nous avons fait des manifestations pacifistes et rien ne bouge. Maintenant ça suffit. Comme Laurent Berger l'a dit, ce gouvernement prend les gens pour des cons en voulant encore nous faire de la pédagogie." Piquet de grève, manifestations voire actions coup de poing ne sont pas à exclure dans les prochains jours près d'une raffinerie, dont la production est par ailleurs à l'arrêt après qu'une panne a été détectée sur ses deux transformateurs électriques actuellement en réparation.

"C'est un mouvement dur et interprofessionnel qui s'annonce, promet de son côté Fabien Privé Saint-Lanne. Il y a beaucoup de colère à la raffinerie, parmi les salariés. Il s'agit de cette France qui se lève tôt, qui travaille dans des conditions pénibles et à qui on demande deux ans supplémentaires." Les dépôts de carburants, par ailleurs pleins, le resteront donc au moins jusqu'à vendredi. Mais la direction du géant pétrolier tient quand même à rassurer les automobilistes en affirmant que les stations ont fait des réserves. TotalEnergies demande d'ailleurs aux Français de ne pas se précipiter à la pompe.