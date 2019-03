Donne moi un livre, je te donnerai un vase : un troc échange à Meslay-du-Maine

Meslay-du-Maine, France

Rien ne se perd, tout se transforme, et tout s'échange ! Un groupe d'habitants organisent ce samedi un troc échange, à Meslay-du-Maine, à l'espace Meslinois de 9h30 à midi.

Ils sont une dizaine d'habitants du Pays de Meslay-Grez, réunis depuis deux ans dans un groupe appelé "Projet Action". Ils organisent des événements pour inciter au recyclage, limiter le gaspillage.

Les explications de Justine Monfort, l'une des organisatrices.

"On invite les gens à apporter des plantes par exemple, des livres, des jeux. Ils ont un maximum de cinq objets, ils viennent et ils vont faire un échange. Par exemple quelqu'un qui avait des livres de cuisine, qui souhaite échanger, et qui recherchait peut-être une tenue pour enfant, des idées de bricolage. On reste dans _l'idée du recyclage et de la limite de la surconsommation_, beaucoup de choses peuvent-être réutilisées", explique de Justine Monfort, l'une des membres du groupe.

Justine Monfort.

Le groupe veut aussi développer l'entraide et le lien social entre les habitants. "On voudrait vraiment que les gens retrouvent ce lien entre voisins, cette entraide qu'on avait. Une personne très douée en couture va pouvoir montrer ce savoir à quelqu'un d'un peu plus jeune et en retour cette personne va faire un peu de jardinage. C'est vraiment _renouer le contact avec toutes les générations_", ajoute Justine Monfort.

Vous pouvez venir sans objet au troc-échange, pour assister si vous voulez aux animations : créations de bijoux avec des bouteilles en plastique et customisation de pots de plantes.