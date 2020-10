La Commission européenne veut votre avis sur la disparition des pièces de 1 et 2 centimes d'euros

La commission européenne lance une consultation jusqu'au 11 janvier. Elle projette d'arrondir les prix aux 5 centimes les plus proches pour les paiements en espèce et par ricochet, supprimer les pièces de 1 et 2 centimes.