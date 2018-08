Le chenal devrait être creusé à la place de la base nautique et de l'ancien plan d'eau (aujourd'hui vide)

Bretignolles-sur-Mer, France

Le retour d'un vieux serpent de mer, en plein cœur de l'été en Vendée : le port de Brétignolles-sur-Mer. Le projet lancé en 2001 a été relancé au printemps par la mairie et une nouvelle enquête publique débute ce lundi 6 août. Le premier dossier avait échoué en 2011. La municipalité a donc revu sa copie. Elle annonçait au printemps avoir constitué un "dossier exemplaire" mais le projet est toujours contesté.

915 places et de grosses retombées économiques espérées

Le projet prévoit de creuser le port sur des terres actuellement agricoles, à côté d'une zone naturelle protégées. Il y aurait deux bassins : un pour les voiliers, l'autre pour les bateaux plus petits à moteur. 915 places, en tout et un espace de baignade également. Ce port représenterait aussi un très gros intérêt économique pour la ville. Il permettrait de développer davantage le tourisme lié à la navigation et il permettrait de créer des emplois, jusqu'à une centaine, selon les élus de la communauté de commune qui soutiennent le projet.

Un port difficile d'accès... par la mer, selon les opposants

Ils assurent aussi que sa construction permettra de protéger la dune grâce aux digues immergées qui seront à l'entrée du port mais aussi de sauver les deux plages à proximité. Et c'est ça, notamment, qui fait hurler les opposants. Pas question pour eux que l'entrée du port soit creusée dans la plage de la Normandelière et ils sont persuadés que beaucoup de bateaux renonceront à y venir quand la mer sera un peu agitée puisque le chenal sera cernés de rochers. Ils pensent aussi que les vacanciers préféreront une autre destination, en tous cas ceux qui disent venir à Brétignolles pour son côté nature et authentique.

55 jours d'enquête publique

L'enquête publique démarre donc ce lundi et elle se terminera le 29 septembre. Les registres sont disponibles à la communauté de communes de Saint-Gilles-Crois-de-Vie et en version dématérialisée sur internet.