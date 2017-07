Don du sang: nouvelle campagne à la Maison du don à Rennes

Depuis aujourd'hui, l'EFS, Établissement français du sang, lance une nouvelle campagne de recrutement de donneurs. Avec l'été, les demandes en sang risquent d'exploser. Et les stocks sont aujourd'hui au plus bas.

Le sang est une denrée rare en été, surtout avec le nombre d'accidents supplémentaires qu'il peut y avoir. Les stocks de poche de sang sont aujourd'hui très bas et l'été qui arrive risque d'aggraver les choses. Par ailleurs, avec les fortes chaleurs de ces dernières semaines, les gens sont restés enfermés chez eux et ne n'ont pas pu venir donner. Alors pour pallier à ce manque, l'Établissement français du sang est une nouvelle fois mobilisé pour recruter des donneurs. "Aujourd'hui, en France, nous avons 80 000 poches de sang en réserve et il en faudrait 100 000 pour arriver à des réserves suffisantes", détaille le docteur Danielle Treussard, à la Maison du don de Rennes depuis 30 ans maintenant.

Les habitués ont déjà répondu présent

D'ailleurs, ce jour-là à la Maison du don, de nombreuses personnes sont déjà installées sur les fauteuils de dons pour être prélevé d'un peu de sang. Tous, ou presque, sont des habitués du don. Parmi eux, Xavier. Ce trentenaire est informaticien et a un emploi du temps assez chargé. Pourtant, il est là pour donner. " Je le fais déjà d'habitude quand le camion itinérant vient devant mon entreprise mais là dès que j'ai reçu un appel, j'ai pris un rendez-vous immédiatement", explique-t-il. Dans le fauteuil à côté de lui, un autre habitué. Jean Marc est directeur commercial et prend le temps de venir au moins 4 fois par mois pour remplir les caisses de sang.

Et pour détendre les petits nouveaux, qui sont pour le moment très peu, des exercices sont prévus: "Il y a la respiration abdominale, il faut bouger les orteils et les chevilles pour réussir à se détendre", mime Baptiste, qui vient pour la deuxième fois. Lui a du s'y reprendre à deux fois avant de se faire prélever du sang. "Il ne faut surtout pas être à jeun en venant donner son sang et avoir bu beaucoup d'eau", précise Céline, l'infirmière présente au chevet de Baptiste.

Une heure pour sauver des vies

Le don ne dure qu'une heure, montre en main, entre le moment où vous entrez et le moment où vous êtes sorti. Et cette heure là, prise dans votre temps, peut sauver des vies selon Danielle Treussard: "Il y a toujours quelque chose qui m'émeut dans mon métier, c'est de voir l'entière satisfaction que les donneurs éprouvent en sortant du don. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de circonstances dans la vie de tous les jours où, en donnant une heure de son temps, on peut sauver une vie", sourit-elle.

Aujourd'hui en Bretagne, il faudrait 600 dons par jour pour arriver à des stocks suffisants, plus de 10 000 par jour au niveau national. Vous retrouverez d'ailleurs plus d'informations sur le site https://dondesang.efs.sante.fr/