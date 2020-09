Donzère : Intermarché construit sa nouvelle base logistique de 70.000 m²

Les responsables de la société les Mousquetaires qui gèrent les magasins Intermarché ont posé ce mardi la première pierre de leur nouvelle base logistique à Donzère. Elle remplacera celles de Pierrelatte et de Loriol.

Les bases logistiques actuelles datent des années 70 pour Loriol et 80 pour Pierrelatte. Elles sont devenues obsolètes explique la direction. La nouvelle base logistique sera en grande partie automatisée et le travail y sera moins pénible.

70.000 m² sur 27 hectares

Le site a été soigneusement choisi, à proximité de la sortie Montélimar Sud sur l'A 7 . Cette nouvelle base desservira 150 magasins Intermarché du Sud-Est de la France et stockera la plupart des produits. Ceux gardés à température ambiante, les produits frais conservés à 4° et les produits surgelés à - 20°. Un bâtiment de 35 mètres de haut entièrement automatisé permettra de stocker et préparer les commandes des différends magasins.

Une opération blanche en terme d'emploi

Le site de Donzère devrait accueillir 500 salariés selon la direction. Un chiffre proche du nombre de salariés des deux bases actuelles de Loriol et Pierrelatte. S'y ajouteront les salariés du siège de la société les mousquetaires pour le Sud Est de la France, environ 70 personnes.

Une station service de gaz naturel liquéfié

Le site sera équipé d'une station service de gaz naturel liquéfié, (GNL). Les camions rouleront au GNL ; ce qui présente plusieurs avantages. D'abord une économie financière, mais aussi une réduction du bruit des poids lourds. Les camions desservent souvent des magasins très tôt le matin en milieu très urbanisé.