Donzère : les 45 hectares de terrains de la zone des éoliennes en passe d'être vendus

Près de deux ans et demi après l'échec du projet d'un centre commercial Auchan, une page est en train de se tourner à Donzère, dans la Drôme. Les derniers terrains de la zone des éoliennes doivent être bientôt vendus.

45 hectares bientôt vendus 5,7 millions d'euros

Vendredi dernier, les élus du conseil municipal de Donzère ont validé le compromis de vente concernant les 45 hectares restants de la zone des éoliennes. La commune compte vendre ces terrains, en l'état, au groupe parisien Idec, spécialisé dans l'immobilier d'entreprise, pour 5,7 millions d'euros. La vente et le premier versement à la commune doit avoir lieu début juin. "Avec le conseil municipal, nous sommes ravis de cette étape très importante" explique Eric Besson.

"Ce n'est pas facile de vendre actuellement des terrains, du fait de l'état de l'activité économique nationale" insiste le maire de Donzère.

200.000 m2 de bâtiments

Le groupe Idec construit des bâtiments à destination des entreprises. Il compte créer sur ces 45 hectares, 200.000 mètres carrés de bâtiments. "Ce sera principalement des bâtiments logistiques pour des grandes surfaces commerciales ou des hangars également pour des sociétés de e-commerce" explique Eric Besson. Le groupe Idec ne souhaite pas, pour l'instant, communiquer les noms des enseignes qui souhaitent s'installer ici.

600 à 800 emplois d'ici trois à cinq ans

"C'est une très bonne nouvelle pour notre commune mais également pour tout le bassin de vie" explique Eric Besson, maire de Donzère. "Avec 200.000 mètres carrés de bâtiment à terme, le groupe et la commune espèrent la création progressive de 600 à 800 emplois d'ici trois à cinq ans".

Bientôt la construction d'une halle polyvalente à Donzère ?

Avec ces 5,7 millions d'euros, la municipalité compte financer de nouveaux projets sur la commune. "Si la vente se fait bien en juin, comme prévu, on lancera avant la fin de cette année un appel d'offre pour la construction d'une halle polyvalente-gymnase sur la commune" explique Eric Besson. "On a besoin à la fois d'emplois et d'amélioration du cadre de vie et d'amélioration des services à la population".