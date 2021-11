Dopée par les confinements, l'entreprise mancelle ColArt espère consolider son activité en 2022

C'est un groupe dont le savoir-faire s'inscrit dans l'Histoire de l'art, depuis plus de 300 ans ! ColArt, implanté au Mans dans l'ancienne usine Lefranc-Bourgeois (désormais une des marques du groupe), emploie 1.300 personnes à travers le monde, dont 320 environ en Sarthe, où il a établi son centre d'excellence pour l'Europe. Et sort de la crise sanitaire plutôt renforcé, après une année 2020 exceptionnelle avoue Thierry Collot, le directeur de ColArt France : "Les confinements ont finalement développé notre activité, car beaucoup se sont mis ou remis à la peinture, seul ou en famille. Donc ça a été un moment de croissance pour notre activité sur des produits comme l'aquarelle, l'acrylique et les arts graphiques."

Jusqu'à la fin du premier semestre 2021, l'entreprise a ainsi connu une progression d'environ 20 % grâce à "cette croissance du grand public. Mais ça ne va pas continuer éternellement, car le retour à la normale amène aussi d'autres formes de dépenses pour chacun et d'autres formes d'activité."

Des difficultés liés à la hausse du prix des matières premières

Paradoxalement, c'est la reprise économique mondiale qui cause aujourd'hui des soucis à ce groupe qui réalise plus de la moitié de son activité industrielle sur le site du Mans. S'il n'est pas concerné par des pénuries de matières premières (pigments, résines...), il doit néanmoins faire face à la hausse des prix de ces dernières, ainsi qu'à une augmentation des coûts et des délais de transport. "Ce qui créé une obligation pour nous d'une organisation beaucoup plus fine, beaucoup plus quotidienne, explique Thierry Colot, mais de toute manière, nous avons décidé d'investir au niveau du capacitaire pour pouvoir être en mesure de faire face, en 2022, à ces défis permanents."

De nouvelles machines commencent à être installées dans cette optique. En revanche, pas d'embauches prévues pour le moment. L'entreprise préfère "consolider l'emploi" dans un contexte où l'activité risque quand même de retomber dans les mois qui viennent.