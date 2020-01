La direction départementale des Finances Publiques de Dordogne annonce ce jeudi que 122 000 foyers ne paieront plus de taxe d'habitation en 2020. Cela représente 80% des foyers fiscaux du département.

Dordogne : 122 000 foyers ne paieront plus de taxe d'habitation en 2020

Bientôt cette feuille ne sera plus qu'un souvenir

24000 Périgueux, France

C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron : la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, pour redonner du pouvoir d'achat. Ce jeudi, la Direction Départementale des Finances Publiques de la Dordogne annonce que c'est fait pour 80% des foyers fiscaux. En 2020, 122 000 foyers périgourdins ne paieront plus de taxe d'habitation. Cela représente un gain de 447 euros en moyenne par foyer et par an.

Suppression totale de la taxe pour l'ensemble des 195 000 foyers fiscaux périgourdins en 2023

Pour les 73 000 ménages restant, l'allègement sera de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023. En 2023 donc plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation. En revanche, les services fiscaux précisent que " la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants est maintenue."

En France, 24 millions de foyers fiscaux vont bénéficier de cette réforme pour un gain moyen de 723 euros par an et par foyer.