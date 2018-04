« L’augmentation de ces projets de recrutement sont le signe d’une reprise » Nathalie Webber, directrice territoriale du Pôle emploi Dordogne-Corrèze (lien à insérer), se félicite des bons chiffres de l’enquête Besoin main d’œuvre 2018 publiée le jeudi 11 avril.

En Dordogne, 14 700 projets de recrutements sont programmés pour l’année. Un chiffre en augmentation de 18% par rapport à 2017.

Une majorité d’emplois saisonniers

Les secteurs qui recrutent le plus sont l’agriculture, l’hôtellerie-restauration, l’aide à la personne et la construction. Plus de 50% de ces postes sont des emplois saisonniers. « Le chiffre de projets non-saisonniers augmente aussi, tempère Nathalie Webber. C’est le signe d’une embellie. »

Christophe Hautval, directeur territorial délégué Isle et Dordogne et Nathalie Weber directrice territoriale Pôle emploi Dordogne Corrèze © Radio France - Bastien Bougeard

Le profil privilégié

Cette année, les recruteurs sont plus sensibles au profil des candidats. « Nous ne venons pas chercher une qualification ou un diplôme. Les employeurs cherchent des jeunes motivés, possédant une expérience dans le domaine visé et qui partagent les valeurs de l’entreprise » explique Nathalie Webber.

