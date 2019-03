Périgueux : plus de 900 personnes rassemblées dans les rues de Périgueux contre la politique sociale d'Emmanuel Macron

Périgueux, France Bergerac

Ils étaient un petit millier ( entre 900 et 950 personnes ) à défiler dans les rues de Périgueux ce mardi matin. La CGT, FO la FSU et Solidaires appelaient à manifester pour une hausse du SMIC, mais les revendications étaient plus larges. Les enseignants manifestaient contre la reforme de Jean Michel Blanquer, les parents d'élèves dénonçaient les fermetures de classe. Il y avait aussi des postiers, des cheminots, des personnels de santé ou encore des agents des impôts. Philippe travaille à Périgueux En tant qu'agent des finances, nous sommes à notre deuxième jour de grève contre la destruction de la direction générale des finances publiques et du rôle de l’impôt et de l'état qui va être basculé dans le privé "

Quarante ans de travail et mille euros de retraite

Jean Pierre 73 ans est venu, une fois de plus, défiler contre des retraites insuffisantes " Ça fait des années maintenant que notre pouvoir d'achat diminue et moi je peux vous dire que j'ai travaillé dans une usine de la chaussure chez Marbot pendant vingt ans, j'ai travaillé vingt ans comme commerçant, et aujourd'hui je me retrouve avec mille euros de retraite . Des gilets jaunes sont aussi venus rejoindre le mouvement comme Nathalie de Trélissac. Pour continuer le mouvement, Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut absolument aller au bout de ce que l'on veut, un changement complet du système. On ne lâchera plus rien, le mouvement est plus fort que nous.

Les manifestants ont rejoint le site de Créavallée à Coulouniers Chamiers en roulant au pas, avant d'aller rejoindre un deuxième rassemblement à Bergerac