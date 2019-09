Dordogne : 300 postes de vendangeurs à pourvoir pour la fin septembre

On recherche 300 vendangeurs en Dordogne pour la fin septembre. Le forum de recrutement viti-actions aura lieu ce vendredi 6 septembre au lycée de la Brie à Monbazillac.

Bergerac, France

Le forum de recrutement viti-actions se déroulera ce vendredi 6 septembre au lycée agricole et viticole de Bergerac au domaine de la Brie à Monbazillac. Ce forum est organisé par l'ANEFA Dordogne et le Pôle emploi de Bergerac. On recherche actuellement 300 saisonniers pour faire les vendanges en bergeracois à partir de la fin septembre.

23 viticulteurs recrutent ce vendredi à Monbazillac

Ce vendredi les candidats pourront rencontrer les 23 viticulteurs qui offrent des postes. Il doivent se présenter à 8h15 au lycée de la Brie. Ils recevront tout d'abord une information collective sur le déroulement des vendanges. Ensuite, jusqu'à midi, ils proposeront leurs services aux viticulteurs présents. Il faut également qu'ils se munissent d'un curriculum vitae.

Débutants acceptés

Aucune expérience n'est demandée pour les vendangeurs, les débutants sont acceptés. Il s'agit de contrat de 35h par semaine pour une durée de 15 jours à trois semaines de la fin septembre à mi-octobre. Les saisonniers seront payés au SMIC, soit 10,03 euros bruts de l'heure. A noter qu'il n'y a pas d'hébergement prévu. Il faut donc soit trouver un logement sur place, soit avoir un véhicule.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter l'ANEFA Dordogne au 05 53 35 88 52