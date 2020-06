Dordogne : 40% de fraudes en plus principalement dans les entreprises

Le montant total des fraudes s'élève en Dordogne à plus de sept millions d'euros estime le comité départemental opérationnel anti-fraude dans son bilan annuel 2019. Un montant en hausse de 40% par rapport à 2018.

La restauration et l'hôtellerie épinglées

Plus de 4 millions d'euros concernent des fraudes en entreprises. Dans 90% des cas, il s'agit de travail illégal, c'est-à-dire des entreprises qui ne font pas de fiches de paie à leurs salariés ou bien qui déclarent moins d'heures que ce qui est réellement effectué.

Le comité départemental anti-fraude a réalisé des contrôles dans plus de 1.200 entreprises tous secteurs confondus l'année dernière. Le secteur de la restauration et l'hôtellerie représente 40% des amendes délivrées en entreprises, suivi à 20% par le BTP et enfin à 10% par le secteur agricole.

Trois millions de fraudes sociales en Dordogne

Au delà des fraudes dans les entreprises, le comité départemental a également recherché les fraudes sociales. Elles représentent plus de 3 millions d'euros sur l'année 2019 dans les différents organismes : CPAM, Urssaff, Pôle emploi, CAF et MSA.