Dordogne : - 45 % de fréquentation pour la Foire expo de Périgueux

La fréquentation de la 77e Foire expo de Périgueux a fait les frais de la crise sanitaire ! L'événement n'a rassemblé que 29 024 visiteurs sur les 9 jours contre 51 356 en 2019, soit une baisse de 45 % précisent les organisateurs.

Il faut dire que c'est une foire inédite qui s'est tenue. Un protocole sanitaire avait été mis en place avec masques obligatoires, l'interdiction de manger dans les allées, des manèges désinfectés régulièrement et un nombre d'exposants réduit.

Un bilan mitigé chez les exposants

Au-delà des chiffres de la fréquentation, le bilan de cette Foire expo est partagé. De nombreux exposants, notamment dans la restauration, n'ont pas réussi à rentrer dans leurs frais. Certains accusent une baisse du chiffre d'affaires de 70 %.

Mais certains secteurs tirent leur épingle du jeu comme celui des piscines. "On a eu 40 % de visites en plus sur notre stand, constate Arnaud Aragon de Piscine Sérénité. Certes, nous sommes portés par le beau temps et l'après-confinement. Mais les gens qui sont venus avaient déjà un réel projet et nous n'étions cette année que cinq pisciniers contre 10 les éditions précédentes."