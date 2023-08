Dordogne : 750 postes à pourvoir pour cueillir les pommes

Début septembre, en même temps que la cueillette des raisins dans le sud de la Dordogne, dans le nord-est du département, il faut cueillir les pommes. Pour cela, l'Association Nationale pour l'Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA) Dordogne et l'agence Pôle Emploi de Nontron-Thiviers recherchent 750 cueilleurs de pommes pour aider une quinzaine de producteurs sur trois semaines à partir de début septembre.

Qui peut être cueilleur de pommes ?

"Tout le monde, indique Valérie Laffargue, directrice de l'ANEFA Dordogne. "Aujourd'hui, les cueilleurs de pomme ont des profils très différents : des jeunes, des retraités, des saisonniers itinérants". Il n'y a pas besoin d'une qualification précise pour faire "un geste qui s'apprend en une matinée" précise Valérie Laffargue. Une seule condition : avoir une bonne condition physique. "Cela reste un travail à l'extérieur. On monte et descend d'une échelle, on porte un panier de ramassage. Il faut être motivé !" détaille Valérie Laffargue.

Quelles conditions de rémunération et de travail ?

"Ce sont des CDD saisonniers sur la base du SMIC horaire" spécifie la directrice de l'ANEFA Dordogne. Au niveau des conditions de travail, le cueilleur de pomme travaille, comme le prévoit la loi, 35 heures par semaine du lundi au vendredi. "La cueillette commence généralement entre 8 heures et 8 heures et demie. Après cela dépend de la météo aussi !"

Comment postuler ?

Plusieurs moyens existent. "Elles sont accessibles sur le site internet de l'ANEFA Dordogne et sur celui de Pôle Emploi de Nontron Thiviers" détaille la directrice qui organise sa vingt-deuxième récolte de pommes. Pour postuler, il y a aussi une ligne de téléphone directe au 05 53 35 88 19. Elle permet de joindre directement l'ANEFA.