Le couperet est tombé mercredi. 95 postes sur les 152 existants devraient être supprimés d'ici 2019 à l'usine de foie gras Rougié à Sarlat.

C'est l'une des conséquences de la restructuration programmée par EURALIS, la coopérative agroalimentaire. Mercredi, près de 80 salariés ont débrayé une heure sur le site de l'usine à Sarlat à l'appel de la CGT avant d'être convoqués par la direction pour apporter d'éventuelles précisions. Mais la plupart estiment n'avoir pas appris grand chose de neuf . Tous s'inquiètent de l'avenir.

La majorité des salariés ont fait l'ensemble de leur carrière chez Rougié. La moyenne d'âge est de 51 ans. Le reclassement sera d'autant plus dur, et les lendemains s'annoncent difficiles pour Monique, employée chez Rougié depuis 32 ans

On a des crédits, des loyers à payer, des maisons, des enfants. Si on n'a plus de salaire, on n'a plus rien. Moi ça fait trente ans que je suis là, Rougié, c'est toute ma vie. Ca fait trés mal" Monique.