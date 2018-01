La tuile pour les salariés du groupe Euralis à Sarlat, en Dordogne. Le groupe coopératif agricole a annoncé ce mardi une vaste restructuration. Le site de Sarlat, qui emploie 150 personnes, perdrait 95 emplois d'ici 2018 et 2019.

Un plan de transition professionnelle sur une période de 24 mois serait mis en place, selon le président du conseil départemental Germinal Peiro, qui a publié un communiqué mardi soir.

"J'exprime mes plus vives inquiétudes et demande instamment à la direction du Groupe Euralis l'organisation d'une table ronde associant les collectivités, les élus et les représentants du personnel" dit Germinal Peiro