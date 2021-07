Dordogne : avec le pass sanitaire, le Jacquou Parc a perdu 60% de ses visiteurs

Nul besoin de faire la queue devant les chaises volantes, le manège sombrero ou la tour magique. Quelques attractions ne fonctionnent même pas, faute de visiteurs. Depuis la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet dans les lieux de loisirs, parcs d'attraction compris, la foule ne se presse plus au Jacquou Parc du Bugue. Maintenant qu'il faut pouvoir justifier de deux doses de vaccin ou d'un test négatif pour entrer, beaucoup de visiteurs préfèrent annuler leur sortie.

Baisse de la fréquentation de 60 %

Depuis le 21 juillet, le parc reçoit une centaine d'appels chaque jour. Des visiteurs qui se posent beaucoup de questions sur le pass, et qui peuvent même devenir désagréables au téléphone. "Je leur dis au téléphone, un test antigénique ça prend dix minutes. Mais ils ne veulent pas, ils me répondent que ce n'est pas Macron qui va les obliger à se faire tester", regrette Jean-Louis Bourrou, le directeur du parc. Résultat, "on a 60 % de fréquentation en moins. En une semaine, on a sombré", se désole-t-il.

La plupart des attractions sont arrêtées ou tournent avec peu de visiteurs. © Radio France - Jeanne de Butler

30 salariés

Face à de tels chiffres, Jean-Louis Bourrou se demande comment cette situation va pouvoir perdurer dans le temps. Il s'inquiète notamment pour ses 30 salariés, qu'il faudra bien payer à la fin du mois. Il sait d'ores et déjà qu'à cause de la situation, il ne pourra pas installer un nouveau manège qu'il prévoyait d'acquérir l'an prochain.