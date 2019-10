Dordogne : Airbnb offre une nuit gratuite dans 13 villages de France dont Vézac

Vézac fait partie des 13 communes choisies par le célèbre site de location de vacances qui offre la première nuit de séjour dans l'un des gîtes à la location.Le séjour est à reserver à compter de ce mercredi et jusqu'au 30 décembre sur airbnb.fr/lapremierenuit.

Vezac, France

La commune de Vézac mise à l'honneur par Airbnb comme 12 autres villages de France. Du 2 octobre au 30 décembre, le célèbre site de locations de vacances invite les voyageurs a réserver un hébergement dans un de ces villages en leur offrant la première nuit, pour une valeur de 150 euros. Airbnb affirme vouloir ainsi faire découvrir les territoires et le potentiel touristique des campagnes françaises.. Airbnb qui affirme avoir choisi Vézac "pour la beauté de ses paysages montagneux" !!!

Comment profiter de l'offre ?

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, rendez-vous sur airbnb.fr/lapremierenuit à partir du 25 septembre 2019 puis tous les mercredi jusqu’au 16 octobre. Il faudra être rapide car seuls les premiers arrivés auront une chance d’obtenir un coupon qui leur permettra de profiter de la première nuit offerte sur leur séjour dans une des 13 destinations. 50 coupons seront offerts pour des séjours à Vézac, Alba-la-Romaine, Clairvaux-les-Lacs, Civray-de-Touraine, Mialet et Varengeville-sur-Mer et 100 coupons pour des séjours à Bennwhir, Plogoff, Fozzano, Barbizon, Audresselles, Quinson et Mallièvre.

Un point de vue exceptionnel

Le choix de Vézac n'est pas un hasard pour Alex Godard qui loue une superbe maison périgourdine sur Airbnb. "Vue sur le château de Castelnaud, sur les jardins de Marqueyssac", c'est un site formidable.