Dordogne : le syndicat FO pénitentiaire appelle au blocage du centre de détention de Neuvic

Le syndicat SLP -FO appelle à bloquer le centre de détention de Neuvic en Dordogne. Ce vendredi et samedi matin, les surveillants se rassembleront au petit matin devant l'établissement. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération.

Neuvic, France

Le syndicat SLP-FO appelle à deux jours de mobilisation ces vendredi et samedi. Dans un communiqué titré " allumez le feu", le syndicat appelle les surveillants à se rassembler dés 6h30 devant le centre de détention de Neuvic, pour bloquer les accès.

Ils appellent les surveillants à venir avec "leur vide grenier", autrement dit à apporter ce dont ils n'ont plus besoin pour le brûler devant l'établissement.

Il y a un an déjà un mouvement de colère avait enflammé les prisons

Les surveillants en colère estiment qu'ils sont maltraités " nous ne sommes pas des sous fonctionnaires juste bon à nous faire insulter, cracher dessus et violenter par la population pénale". Et ils rajoutent " on ne nous a pas calmé avec une paire de chaussure et un pseudo gillet en cotte de maille", faisant allusion aux annonces du gouvernement en janvier 2018 suite au mouvement de mécontentement dans les prisons. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, s'était notamment engagé sur la création de 1 100 emplois et sur des dotations de matériel de sécurité.

Le syndicat FO des gardiens de prison réclame également des augmentations de salaires au travers d'une révision des grilles salariales.

Le mouvement de ce vendredi est à l'appel du syndicat SLP-FO, mais aussi de syndicats comme la CFDT, la CGT et la CFTC.