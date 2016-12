Dordogne : après l'incendie de la supérette, Saint-Aulaye s'organise avant les fêtes

La commune de Saint-Aulaye, en Périgord vert, s'organise comme elle peut une semaine après l'incendie qui a ravagé la seule supérette du coin. Des commerçants ambulants, un boucher et une épicière, viendront plus régulièrement pour leur permettre de faire leurs courses.

Le Père Noël existe à Saint-Aulaye, bourg de 1 400 âmes, niché aux confins de la Dordogne et de la Charente. A quelques jours des fêtes de fin d'année, et alors que la seule supérette de la commune a pris feu la semaine dernière, des commerçants ambulants viennent prêter main forte.

Le 13 décembre, le magasin de jardinage et la supérette de Saint-Aulaye ont été endommagés par les flammes. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

"On n'a rien... depuis que Carrefour a brûlé, ils sont fermés. Alors quand on est à pied et qu'on n'a rien pour se déplacer c'est pas drôle", s'exclame Jeanine, habitante de Saint-Aulaye. La vieille dame vient alors faire ses emplettes chez les commerçants au centre du village.

Le boucher de Ribérac passera deux fois par semaine

Parmi eux, Patrick Joubert, boucher à Ribérac. En fait, il n'y a plus de boucherie à Saint-Aulaye depuis quelques mois déjà. Alors, le maire a fait appel à un boucher ambulant. Patrick Joubert s'installe chaque mardi avec sa camionnette sur l'une des places du village.

Mais à partir de cette semaine, il viendra également tous les vendredis après-midi : "On voulait trouver une solution pour palier à cette fermeture par rapport aux gens qui n'ont pas de moyen de locomotion et qui ne peuvent pas se déplacer, pour avoir quelque chose au centre ville", explique-t-il.

Le boucher, formé à Saint-Aulaye, a dû aménager son emploi du temps et trouver "un créneau qu'il n'avait pas." "Comme je suis sur les marchés (de Mussidan, Saint-Astier, Périgueux et Ribérac, ndlr) tous les matins, on a opté pour l'après-midi." Les habitants de Saint-Aulaye pourront donc le retrouver dans le bourg le vendredi de 15 heures à 19 heures.

On a trouvé un pis-aller. Les services ambulants d'alimentation ne rendent pas les mêmes services que la supérette. Mais ça dépanne les habitants, c'est important

— Yannick Lagrenaudie, maire de Saint-Aulaye

Des produits de première nécessité à l'épicerie

Depuis samedi, l'épicière du coin vient elle aussi garer sa camionnette une à deux heures par jour sur la place du Champ de Foire à Saint-Aulaye. "J'essaye de rendre service", sourit Marie-France. "Je ne viens pas longtemps, parce que j'ai ma tournée, mais je viens pour dépanner", reconnaît-elle.

Marie-France installe sa camionnette bleue sur la place du Champ de Foire tous les jours quelques heures. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Des services qu'apprécient les habitants de Saint-Aulaye, anciens clients de la supérette : "Pour faire nos courses, on doit aller jusqu'à Ribérac, La Roche Chalais ou Chalais...", soupire Jean-Bernard. "Là si ils viennent deux ou plusieurs fois par semaine, c'est impeccable, surtout pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer", renchérit Pierre, en attendant sa commande à la boucherie.