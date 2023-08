Dordogne : British Airways ouvre deux nouvelles lignes à l'aéroport de Bergerac

Les deux nouvelles lignes ouvriront entre le 16 décembre et le 6 janvier prochain. Photo d'illustration

Les avions de la British Airways se poseront même pendant l'hiver en Dordogne. L'aéroport de Bergerac annonce ce mardi que la compagnie britannique ouvre deux nouvelles lignes pour les fêtes de fin d'années. Signe que la fréquentation est plus que satisfaisante pour la compagnie.

Un vol par semaine

Des avions de 98 sièges relieront Bergerac à l'aéroport de Londres City et à celui de Southampton (au sud de l'Angleterre) entre le 16 décembre et le 6 janvier 2024. Il y aura un vol par semaine et les billets sont en vente dès ce mercredi 2 août.

Jusqu'à présent, et depuis son installation à Bergerac, en 2016, British Airways ne proposait que des vols durant l'été depuis la Dordogne.