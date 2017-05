Dordogne : candidat pour un poste à Auchan, vous avez 7 minutes pour convaincre

L'hypermarché Auchan de Marsac-sur-l'Isle a organisé ce samedi un job dating dans la galerie marchande. Les 200 candidats ont eu 7 minutes pour convaincre. Des CDI et CCD étaient à la clé.

7 minutes pour convaincre. Voilà la formule choisie par l'hypermarché Auchan de Marsac-sur-l'Isle ce samedi pour recruter son personnel. Près de 130 personnes étaient inscrites pour passer cet entretien express en plein milieu de la galerie marchande et une cinquantaine font la queue. Ils sont venus à l'improviste. 12 recruteurs ont fait passé les entretiens, la directrice des ressources humaines mais aussi le chef de la boulangerie pâtisserie, le chef du rayon fruits et légumes et la chef caissière. En tout, l'hypermarché cherche une quarantaine d'employés en CDI et CDD.

La motivation, le critère de sélection

"En sept minutes c'est difficile de cerner le candidat, reconnait Sébastien Dumas, chef de la boulangerie-pâtisserie, qui joue le rôle de recruteur. Mais la motivation ça se voit tout de suite. Déjà, celui qui n'arrive pas à l'heure. Ça veut tout dire !" Le magasin est ouvert jusqu'à 21h30 alors explique Sébastien, "ils doivent aussi être disponibles, c'est un critère éliminatoire." Du côté des candidats, l'exercice fait peur mais on apprécie la formule comme Patrick, il a 51 ans et le dit : "ici, on vient comme on est, c'est plus détendu et chaleureux que dans un bureau !" Même si, il faut redoubler de concentration au milieu des clients qui passent avec leur caddies à côté et surtout le regard des autres candidats qui attendent leur tour à un mètre seulement.

"C'est stressant, il faut se concentrer parce qu'on sent les regards des autres sur nous !" - Marie, une candidate de 19 ans.

Mais ce job dating n'est qu'un premier tri, explique le directeur. Il permet d'ouvrir les postes à plus de personnes. Celles qui seront sélectionnées ce samedi devront passer un deuxième entretien, celui-là plus classique et au calme dans un bureau.