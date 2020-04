Coronavirus en Dordogne : pour soutenir les horticulteurs, la ville de Bergerac crée un drive horticole

La ville de Bergerac a décidé de soutenir la filière horticole, qui en dehors des plants potagers, ne peut plus commercialiser sa production depuis le début du confinement. Elle met en place à compter du mercredi 22 avril un drive horticole place Gambetta.

"Nous avons voulu accompagner nos pépiniéristes et horticulteurs" explique Nelly Rodriguez, adjointe de Bergerac déléguée au commerce, à l'artisanat aux foires et aux marchés. "Cela leur permet de vendre leur production, et avec le beau temps dont on bénéficie malgré le confinement, cela permet également aux clients de pouvoir s'occuper dans leurs jardins".

Les achats doivent être couplés avec ceux du marché

Mais attention met en garde Nelly Rodriguez. L'achat de fleurs ne justifie pas à lui seul une sortie du confinement. "C'est pour cela qu'en accord avec la préfecture, nous avons choisi le mercredi, jour de marché à Bergerac précise l'élue. Cela permet aux personnes de faire leur marché et ensuite en partant de prendre leur voiture et de récupérer leurs plants de fleurs place Gambetta".

Le drive horticole de Bergerac entrera en service mercredi 22 avril - Ville de Bergerac

C'est un drive, pas un marché aux fleurs

Aucune plante ne sera exposée place Gambetta. Ce n'est pas un marché aux fleurs mais bien un drive. Pour en bénéficier, il faudra auparavant passer commande par téléphone ou par courriel auprès de cinq horticulteurs et pépiniéristes partenaires de l'opération. Le jardin de Beauregard, la pépinière de la Cavaille, Christian Gallot, horticulture Monchamy et Marie-Claude Sicard horticulture. Il restera ensuite à récupérer le colis de 9h00 à 12h00 place Gambetta. Il suffira d'ouvrir son coffre, les plantes seront déposées à l'intérieur. Le règlement se fera par chèque auprès de l'agent. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet de la ville de Bergerac.