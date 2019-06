Dordogne : de l'eau chaude solaire pour les papeteries de Condat

Condat-sur-Vézère, France

C'est non seulement la plus grande centrale thermique solaire de France, mais la première au monde à utiliser un dispositif de suivi du soleil. Président de la start-up bordelaise Newheat à l'origine du projet, Hugues Defréville est tout sourire, malgré la pluie, ce vendredi 21 juin, jour de l'inauguration officielle de son premier bébé. "Ce n'est pas une centrale photovoltaïque" précise-t-il. "Il s'agit en fait d'un gros chauffe-eau solaire. Le site, pour produire de la vapeur a besoin d'eau qu'il pompe dans la Vézère. Cette eau arrive à 20°, et avec nos panneaux solaires thermiques, nous allons remonter la température à 80°/90° pour qu'ensuite l'usine la transforme en vapeur avec du gaz. Toute cette partie là était faite aujourd'hui avec du gaz, donc avec des énergies fossiles et des émissions de CO²".

4211m² de panneaux solaires thermiques ont été installées © Radio France - Emmanuel Claverie

1000 tonnes de CO² évitées chaque année

L'installation de ces 4211 m² de panneaux solaires permet ainsi d'éviter de relâcher dans l'atmosphère quelque 1000 tonnes de CO² chaque année. "Les économies monétaires sont modestes reconnaît André Minguzzi, le président de Condat. En revanche les économies de CO² sont intéressantes. Cela montre surtout qu'il est possible de mettre en place des projets vertueux, et ce n'est que le début" promet-il.

Le projet qui a coûté 2.2 millions d'euros a été financé à hauteur de 1.434 million par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. "Condat n'a pas eu à débourser le moindre euro" précise Hugues Defréville. Newheat a investi dans la centrale, en contrepartie nous allons maintenant compter l'énergie que nous produisons et la facturer à Condat. Le principe de base est que le prix de l'énergie soit bien sûr moins cher que celui du gaz".