Dordogne : défilé de Noël pour les lutins verts du Secours Populaire à Périgueux

Pères Noël et lutins verts ont bravé la pluie et le froid pour la bonne cause

Périgueux, France

Leur mobilisation à eux ne faiblit pas à la veille des fêtes. Les volontaires du Secours Populaire de la Dordogne ont investi les rues du centre-ville de Périgueux samedi matin lors de la traditionnelle parade des Pères Noël et des petits lutins verts. Malgré le contexte morose et le temps maussade, bénéficiaires et bénévoles, de 5 à 70 ans, se sont motivés pour collecter des dons en faveur des plus démunis car pour les participants "tout le monde à le droit de fêter dignement Noël".

Nous avons du mal à satisfaire toutes les demandes. De plus en plus de parents viennent chercher un cadeau car ils n'ont aucun moyen pour mettre un petit présent sous le sapin et pour embellir la table lors de ces repas de fêtes" Christine Bernard, secrétaire du Secours Populaire 24.

Visible avec leurs bonnets verts, le Secours Populaire a voulu aussi être entendu. L'association a agrémenté ce défilé avec la fanfare "Red Fish Jazz Band" pour le plaisir des passants, commerçants et touristes de la cité périgourdine.

Le défilé des lutins du @SecoursPop à Perigueux pic.twitter.com/n6tTBsFk5R — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) December 22, 2018

Après l'effort, le réconfort

Le Secours Populaire a convié une quarantaine de bénéficiaires et de bénévoles dans un restaurant avec buffet à volonté pour célébrer Noël. "C'est un moment de convivialité certes mais unique car beaucoup d'entre eux n'ont jamais mangé dans un restaurant" selon l'organisatrice de l'évènement.

Et cerise sur le gâteau, la journée s'est terminée au Palio avec l'opération nationale "Nounours au panier", une collecte de peluches au profit du Secours Populaire. Petits et grands ont assisté à la rencontre de basket en Jeep Elite qui a opposé le Boulazac Basket Dordogne à Levallois Metropolitans.