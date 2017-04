Dordogne : déjà plus de 3000 comptes Nickel ouverts

Les comptes Nickel connaissent un vrai succès en Dordogne : déjà plus de 3150 périgourdins ont opté pour ce compte "sans banque", ouvert en 5 minutes chez un buraliste. Dans un département où les agences bancaires sont rares, le procédé est très apprécié

C'est le compte qui permet à tous ceux qui ne pourraient théoriquement pas en avoir d'en ouvrir un ! Le compte Nickel connaît un vrai succès en Dordogne. Plus de 3150 ont déjà été ouverts en près de 3 ans (depuis juillet 2014) en Dordogne.

Plus de 550 mille en France depuis février 2014 ! Le compte Nickel, permet d'ouvrir un compte en banque en 5 minutes, chez votre buraliste. Un service rapide, sécurisé, et surtout pas cher, mais qui ne permet aucun découvert ni aucun crédit.

Déjà 552 mille comptes Nickel ouverts © Radio France - Antoine Balandra

Importants en zone rurale

La formule séduit de plus en plus y compris en Périgord. Les interdits bancaires par exemple peuvent ainsi retrouver facilement un compte. Dans nos campagnes, ce qui séduit aussi, c'est la possibilité d'avoir son guichet au bar du coin, dans un département très rural où les agences bancaires ou même les DAB sont rares (distributeurs automatiques de billets). C'est ce qu'explique Stephan Picaglia, patron d'un bureau de tabac Compte Nickel à Annesse et Beaulieu :

Près de 30 mille comptes Nickel sont déjà ouverts en Aquitaine pour 223 buralistes agréés. La société Compte Nickel a été rachetée il y a quelques jours seulement par la banque BNP Paribas, mais cela ne devrait rien changer pour les clients