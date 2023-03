Dordogne: Démarrage prévu le 1er avril pour le karting électrique de Journiac

Ce karting devait démarrer en mai 2021, mais faute d'être complètement dans les clous, et face à une opposition des riverains, les travaux avaient été stoppés net par la sous-préfète de Sarlat. Après deux ans d'aménagement il vient enfin d'obtenir le permis d'exploitation. Les horaires d'ouverture ont été revus , il n'y aura pas plus de 10 kartings en même temps sur la piste. Les anciens opposants seront surement vigilants. Le porteur du projet, qui n'est autre que le responsable de l'aquarium du Périgord noir va aussi inaugurer un nouveau jeu dans l'enceinte de ce parc "Univerland" de Journiac, un action-game que l'on devrait pouvoir découvrir à compter du 8 avril.

Un 2 eme karting à Saint Laurent sur Manoire?

Tous ceux qui empruntent régulièrement la route de Sarlat, la D710 apres le rond-point de la D6089 connaissent ce long bâtiment de pierre et de tôle sur la droite. Depuis quelques semaines, ce n'est plus qu'un tas de pierres. Sur la grille d'entrée, un permis de démolir attribué par la mairie de Boulazac à la société APN ( comme aquarium du Périgord Noir) Concernant la nature des travaux, on peut y lire: "circuit de karting électrique, construction modulaire". Interrogé sur cet éventuel deuxième circuit de karting électrique, le responsable de la société APN précise qu'il n'y a pas encore de projet, donc pas matière à l'évoquer pour le moment.