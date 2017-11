Dordogne : des centaines de personnes attendues pour l'ouverture d'H&M

Il va y avoir du monde au centre commercial de la Feuilleraie. H&M, le poids-lourd de la nouvelle extension de la galerie marchande de Leclerc ouvre ce mercredi à 11 heures. Les cent premiers clients auront un bon d'achat de 20 euros.

Les Périgourdins sont dans les starting blocks. Ce mercredi, à 11 heures, H&M ouvre ses portes au centre-commercial de la Feuilleraie, à Trélissac. Plus de 1 800 mètres carré de vêtements, chaussures et accessoires, une première en Dordogne. Le magasin a prévu des animations dès 10h30 pour faire patienter les clients.

20 euros de bons d'achat pour les 100 premiers

Une longue file d'attente devrait se former dès l'ouverture du centre commercial à 9h30 parce qu'H&M fait monter la pression. 20 euros de bons d'achats seront offerts au cent premiers clients. Mais pas de cohue, les entrées seront filtrées par des longues files d'attente en couloirs.

Des vigiles postés dans tous les coins du magasin

Des vigiles seront postés aux quatre coins du centre commercial "au cas où il y aurait des débordements", selon la direction. Pour gérer le flux des voitures, un parking de 300 places a été créé devant la porte 1, la porte, la plus proche d'H&M, à gauche de la galerie marchande.

Le centre commercial, extension de la galerie marchande ouvrira officiellement ses portes ce mercredi. Des hôtesses offriront d'ailleurs pour l'occasion des petits cadeaux aux quatre nouvelles portes.

Six autres boutiques, Le Temps des cerises, Pandora, Pandora, Okaïdi, Yves Rocher, Pimpkie et Docteur It ouvriront également ce mercredi matin. L'enseigne de chaussures de sport Courir ouvrira vendredi.