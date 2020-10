Dordogne : des chèques cadeaux 100% locaux à Sarlat

Les commerçants de Sarlat et sa communauté de communes ont créé leurs propres chèques cadeaux à destination des entreprises. Les chèques sont crédités d'un montant entre 10 et 20 euros.

En Périgord Noir, les commerçants d'Avenir Sarlat lancent un chèque cadeau 100% local. Ces chèques d'un montant de 10, 15 ou 20 euros sont vendus aux chefs d'entreprises ou aux comités d'entreprises avant d'être distribués ou offerts aux salariés pour noël ou pour toute autre occasion.

Des chèques à destination des salariés des entreprises

Ces chèques sont ensuite acceptés dans plus de 120 des 130 commerces de Sarlat et de la Communauté de commune. Pour l'association Avenir Sarlat, ces chèques sont une façon de soutenir le commerce de proximité et le développement durable tout en évitant "l'évasion commerciale". Les commerçants du Périgord Noir assurent que le taux de commission est inférieur à celui des chèques cadeaux nationaux. Celui des chèques de Sarlat a un taux compris entre 3 et 5%, celui des chèques nationaux est compris entre 9 et 12% selon Avenir Sarlat.