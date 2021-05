En Dordogne, des ouvriers étrangers pas payés depuis deux mois sur le chantier d’une centrale photovoltaïque

La CGT tire la sonnette d'alarme. Une vingtaine de travailleurs étrangers sont payés en pointillé sur un chantier de panneaux photovoltaïques à Saint-Quentin-du-Dropt dans le Lot-et-Garonne. Cela fait 2 mois qu'ils n'ont pas de salaire. Ils logeaient jusqu'à présent à Plaissance mais les travaux prennent fin ce vendredi 28 mai. Ils risquent de se retrouver bloqués et sans logement.

Des sous-traitants, de sous-traitants

"Ce sont des salariés espagnols, boliviens, vénézuéliens, nicaraguayens, ou venants d’Afrique subsaharienne. Tous employés par une société espagnole qui est sous-traitante, d'un sous-traitant sur ce chantier", explique Corinne Rey secrétaire générale de la CGT en Dordogne.

Ces ouvriers travaillent tous pour la construction d'une centrale photovoltaïque à la frontière avec la Dordogne. Un chantier à l'organisation complexe. Il s’agit au départ d’une commande d'Enerfip, une entreprise spécialisée dans la récolte de fonds pour les énergies renouvelables. Cette société a ensuite sous-traité à Eiffage Energie le chantier, qui a lui-même sous-traité à l’entreprise Axial Structural, qui a elle-même sous-traité à une autre société espagnole. C'est cette dernière qui emploie la vingtaine de salariés en difficulté.

Corinne Rey, secrétaire générale de la CGT en Dordogne Copier

"Une situation de plus en plus récurrente"

Contacté par France Bleu Périgord, Eiffage Energie reconnait avoir été informé de cette situation. Le groupe explique suivre "avec attention l'évolution de la situation". Il précise qu'il a été "exigé que le sous-traitant concerné prenne des mesures immédiates afin de régulariser la situation et s’assure que les salariés concernés soient logés et nourris".

Mais le cas de ces ouvriers étrangers ne serait pas une première. "Une situation de plus en plus récurrente", dénonce Corinne Rey. "Ces chantiers de l'économie verte bénéficient souvent d'aides gouvernementales. Il y a des millions voire des milliards d'euros qui circulent. On demande que les conditions d'appels d'offres soient plus drastiques et qu'il n'y ait pas de sous-traitance."