Grève à la SNCF : des perturbations à prévoir en Dordogne

Si vous aviez prévu de prendre le train en cette fin de semaine, renseignez vous. Une grève à la SNCF commence ce mercredi soir et s'achèvera ce vendredi 20 octobre au matin. Un mouvement dans le cadre de la protestation contre la réforme du code du travail.

Le trafic des TGV devrait être normal. Prévoyez un Intercité sur trois. Et pas mal de difficultés du côté des TER en Dordogne.

Trafic quasi normal sur la ligne TER Bordeaux/ Périgueux et Bordeaux/ Sarlat. Quelques trains remplacés par des bus sur la ligne Limoges/ Périgueux. En revanche, prévoyez plus de difficultés sur les Périgueux/ Brive, et les Périgueux Agen avec de nombreux trains remplacés par des bus voire supprimés.

Les prévisions de trafic détaillées sont disponibles ici.

Sinon, la fiche horaire pour le Limoges/ Périgueux est disponible ici :

Fiche horaire pour le Périgueux/ Brive :

La grève devrait se terminer et le trafic reprendre progressivement à partir de vendredi 20 octobre au matin 8h.