Dordogne : en plein été, la CGT peine à mobiliser contre la loi travail

En Dordogne, même pendant l'été, la CGT tracte devant les entreprises pour tenter de mobiliser un maximum en vue de la journée de lutte contre la loi travail. Elle est prévue le 12 septembre prochain. Mais le syndicalistes se retrouvent souvent face a des salariés fatalistes et résignés.

Pas de vacances pour la CGT. Le syndicat prépare déjà sa rentrée qu'elle veut placée sous le signe de la mobilisation. En ligne de mire, la journée de 12 septembre prochain. La centrale a choisi cette journée pour protester contre le projet de loi de réforme du code du travail dont l'assemblée nationale a autorisé la refonte par ordonnance. Dès cet été, les syndicalistes sont partis aux devants des salariés périgourdins. Trois d'entre eux se sont rendus ce jeudi matin, 10 août, devant une entreprise de transport routier à Trélissac pour tracter.

"De toute façon la dernière fois ça n'a pas marché" - Marie-Claude, chauffeuse poids lourd

Lorsque les syndicalistes donnent un tract aux salariés de cette entreprise de transport routier, on peine à trouver de l'enthousiasme. Tous semblent pourtant d'accord. Cette loi "sape leurs droits", ceux des travailleurs. Mais quand il s'agit de se mobiliser pour manifester, on trouve moins de volontaires à débrayer le 12 septembre prochain. Marie-Claude, ne croit plus au pouvoir de la rue. "Si la mobilisation aboutie pourquoi pas... mais contre la loi El Khomri, ça n'a rien changé du tout." A l'image de Marie-Claude, beaucoup de salariés semblent blasés. Certains aimeraient tout de même être présents dans le cortège, mais ils n'ont pas les moyens de sacrifier une journée de travail pour faire grève.

Les trois membres de le CGT tractent © Radio France - Charles de Quillacq

"Le 12 septembre ça tombe un mardi, et je travaille" Jean-Jacques, transporteur routier

Jean-Jacques un autre chauffeur semble motivé pour se mobiliser contre le projet de réforme du code du travail. Problème : le 12 septembre tombe un mardi. "Un dimanche ça pourrait aller, mais là je vais travailler." L'homme ne veut pas perdre d'argent "comment je fais si je ne suis pas payé ?" Gérard, un des syndicalistes venu tracter lui répond : "si personne ne se mobilise, vous pouvez faire une croix sur le droit du travail et la défense des salariés" . Après un temps de réflexion, Jean Jacques déclare : "On verra, on va essayer de venir mais... c'est pas évident".

"'C'est quand le 12 septembre ?" Jean-Jacques, chauffeur routier Copier

