Périgueux, France

Ils sont toujours très en colère. Et ont un peu l'impression d'être "méprisés" disent-ils, par le président de la République.

Une trentaine de retraités se sont rassemblés ce lundi matin à Périgueux, devant la poste centrale pour un "postage collectif public". Objectif: poster 600 exemplaires d'une lettre de revendications à Emmanuel Macron.

Une initiative lancée par une intersyndicale qui regroupe 9 organisations. Retraités CGT, FO, CFTC ou encore FSU.

Les retraités disent perdre du pouvoir d'achat en l'absence de revalorisation des pensions couplée à une hausse de 1.7 points de la CSG qui va peser sur le budget des retraités modestes.

Rassemblement des retraités de la Dordogne sous la pluie devant la poste centrale de Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Pour Josette Gosset, secrétaire de l'Union syndicale des retraités CGT de la Dordogne, "les retraités font face à un certain mépris de la part du président actuel".

"Le mépris de ne pas être entendu, cela fait plus de 7 mois que l'on demande une audience à Emmanuel Macron et il nous renvoie vers le ministère de la santé, considérant sans doute que nous sommes des malades" dit la syndicaliste

"On n'est pas des nantis, il y a de plus en plus de retraités qui vont au secours populaire, aux restos du cœur, on a le sentiment d'être considérés comme les rebuts de la société" dit Josette Gosset

"Pour certains retraités, ce sera l'équivalent d'un mois de loyer qui va s'envoler sur l'année, avec la hausse de 1.7 points de la CSG" dit Jean-Louis Bagault, de FO retraités. "Clairement, le gouvernement considère que les retraités sont des nantis, ce n'est plus possible" dit-il.

Ce mardi, l'intersyndicale des retraités va poster des lettres destinés à Emmanuel Macron à la poste principale de Bergerac. Ce sera à 11h. Puis à 15h toujours mardi, à Sarlat.. Enfin mercredi, même opération à Thiviers à 11h.