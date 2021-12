Le fabricant de poudre et explosifs a signé une convention avec la région Nouvelle-Aquitaine. Ce partenariat lui permettra d'atteindre son objectif : doubler son chiffre d'affaires d'ici 2025.

Dordogne : Eurenco veut développer et diversifier son site de Bergerac

Le président de la région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset était à Bergerac ce mercredi 15 décembre, pour la signature d'une convention entre la région et le leader européen dans le domaine des poudres et objets combustibles Eurenco. Ce partenariat permettra à Eurenco de bénéficier d'aides et d'un accompagnement de la part de la région pour remplir ses objectifs de croissance. En effet, l'entreprise prévoit d'ici 2025, de doubler son chiffre d'affaires sur son site de Bergerac.

20 millions d'euros d'investissement

Eurenco a mis en place un grand plan de développement pour son site de Bergerac dans les prochaines années. Un investissement de 20 millions d'euros va permettre de l'accélérer, autour de différents enjeux. L'entreprise va d'abord renforcer son activité traditionnelle, c'est à dire la fabrication de charges explosives. Eurenco a développé un procédé innovant qui va lui permettre de fabriquer des charges propulsives à partir de l'impression 3D. L'entreprise a d'ailleurs récemment décroché un contrat avec l'Otan pour l'équipement de ses canons. Autre axe de développement : la dépollution. Le site devrait s'équiper d'une plateforme de traitement des terres contaminées par d'anciennes poudres. L'unité est actuellement à Angoulême, elle devrait été transférée sur le site de Bergerac d'ici deux ans. Enfin, Eurenco veut développer de nouveaux produits, à priori relativement éloignés de l'armement. L'entreprise va participer à la fabrication d'airbags pour les voitures mais aussi des produits pour les secteurs pharmaceutiques ou l'agroalimentaire par exemple.

40 emplois à la clé

Le développement d'Eurenco à Bergerac va s'accompagner de nouveaux emplois. Pour le moment, l'entreprise compte 300 salariés sur son site de Bergerac. Et elle prévoit de créer une quarantaine d'emplois supplémentaires, directs ou indirects.