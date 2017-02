Dordogne : faute de personnel, C&A ferme ses portes une nouvelle fois à Boulazac

Ce samedi, les clients du magasin de vêtements C&A de Boulazac n'étaient pas surpris en trouvant les portes fermées mais déçus. Les fidèles de la boutique ont toujours en mémoire la fermeture de 2013

"Mais non ? C'est une blague ?" Déborah tire sur la poignée des portes en verre du magasin C&A de Boulazac, sur la zone du Ponteix. Elles sont bien fermées et depuis ce jeudi 23 février. Sur la porte aucune explication, juste ce mot : "Notre magasin est temporairement fermé et nous faisons notre maximum pour rouvrir dans les plus brefs délais." Cette Périgourdine aimerait bien comprendre. Avant de partir de Montpon-Ménestérol, elle a pris le soin de regarder les horaires d'ouverture sur internet. Il n'y avait aucun mot sur la fermeture.

Pourtant, depuis ce jeudi, les 7 salariés doivent rester chez eux, faute de responsable. Ils continuent d'être payés et ne sont pas au chômage technique. Les deux cadres sont en arrêt maladie. La direction a donc préféré fermer la boutique pour raison de sécurité.

Dehors, les clients ne sont pas surpris. Fanny et Laurent, deux Périgourdins habitués de C&A se souviennent très bien de la fermeture de 2013. A l'époque le magasin avait fermé pendant 7 mois. Cette fois-ci, aucune date de réouverture n'est fixée mais la déléguée syndicale Force ouvrière et vendeuse, Audrey Rosellini l'assure, le magasin n'ouvrira pas avant au moins une semaine.