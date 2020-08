Dordogne : fermeture estivale pour quatre agences de l'assurance maladie

Les antennes de Thenon, Terrasson, Sarlat et Montpon ferment temporairement à partir du lundi 10 et du lundi 24 août. Les locaux de la Caisse primaire d'assurance maladie restent ouverts tout l'été à Bergerac et Périgueux.