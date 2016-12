Dordogne : forte baisse du chômage au mois de novembre

Le chômage a fortement baissé au mois de novembre en Dordogne. -3.1% pour la catégorie A, c'est à dire les chômeurs sans aucune activité. En France la baisse est de 0.9%

Le chômage est en forte baisse fin novembre en Dordogne en catégorie A : -3.1%, soit 933 demandeurs d'emploi en moins par rapport au mois précédent. 20 679 périgourdins étaient à la recherche d'un emploi en novembre.

Sur un an, le chômage baisse de 5.1% en Périgord, toujours en catégorie A. En Nouvelle Aquitaine, le nombre de chômeurs baisse de 1.8% sur un mois et de 4.6% sur un an.

-0,9% au niveau national

De très bons chiffres, qui se confirment aussi au niveau national. Le chômage est en baisse de 0.9%. C'est le troisième mois consécutif de baisse, une première depuis février 2008.

Le président Hollande a salué hier une baisse de plus de 100.000 chômeurs depuis début 2016. A noter quand même que les chômeurs en activité réduite longue ont vu leur nombre exploser avec un hausse du chômage dans cette catégorie de 12% sur un an en Dordogne.