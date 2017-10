Dordogne : fortes perturbations attendues ce vendredi sur le réseau Péribus

Le réseau Péribus, de Périgueux en Dordogne, connaîtra de fortes perturbations ce vendredi. Les agents sont invités par six syndicats à se mettre en grève dans le cadre d'un mouvement national dans les transports urbains

Périgueux va être touchée par le mouvement de grève national prévu dans les transports urbains ce vendredi. 127 préavis de grève ont été déposés à Lyon, Bordeaux, Marseille et donc également Périgueux.

A l'appel de six syndicats, dont la CFDT, la CGT, FO et l'UNSA. Du coup la Grande Boucle de Périgueux circulera en horaires "samedi et vacances".

Et il n'y aura aucun bus sur l'ensemble des autres lignes du réseau Péribus.

Selon Vincent Bodin, chef d'équipe et délégué syndical CFDT chez Péribus, le mouvement devrait être très suivi. Selon lui, 12 conducteurs seulement sur les 43 qui devaient être présents se rendront bien au travail ce vendredi. Car selon le responsable CFDT le travail devient de plus en plus difficile et l'organisation du travail et la rémunération des agents n'ont pas assez évolué.

Travail peu reconnu et difficile

"On demande le 13e mois, pour qu'il devienne conventionnel, des revalorisations, et l'aménagement des fins de carrière" dit-il. Car selon lui, le travail est de plus en plus pénible. Avec des horaires difficiles à tenir. La pression des usagers de plus en plus exigeants, les plaintes.

"On a l'impression que notre travail est de plus en plus souvent remis en cause" dit Vincent Bodin.

L'intersyndicale espère peser sur les représentants de la direction dans la branche afin d'accélérer les négociations et faire revenir tout le monde à la table des négociations avant la date prévue du 14 février. Attendez vous en revanche à un service normal à la TUB, le réseau de transports urbains de Bergerac ce vendredi.